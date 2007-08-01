Выявлены причины заражения детей ВИЧ в Кыргызстане

Многократное использование медицинскими работниками одноразовых мединструментов стало причиной заражения детей ВИЧ в Кыргызстане. Об этом сообщил министр здравоохранения Кыргызстана Туйгунаалы Абдраимов.

"По предположению комиссии, при лечении больных многократно использовались подключичные катетеры", - сказал он. Он также добавил, что, по мнению врачей, источником заражения мог стать младенец, который долгое время лечился в Ноокатской территориальной больнице и в детском инфекционном отделении Ошской городской детской клинической больницы.

Во время пребывания в этих больницах вирус у ребенка обнаружен не был. Но за время лечения с больным малышом контактировал 761 ребенок. И при дополнительном их обследовании, у 8 младенцев в возрасте от 12 до 18 месяцев была выявлена ВИЧ-инфекция. Эти дети лечились в Ноокатской территориальной больнице и Ошской детской больнице вместе с инфицированным ребенком.

Также министр сообщил, что вирус иммунодефицита выявлен также у врача, который контактировал с детьми, и у одной матери. Всего заражены 11 человек.

По итогам коллегии Минздрава с занимаемых должностей освобождены главные врачи районной и областной клиник, глава областного отделения санэпиднадзора и руководитель областного центра переливания крови.

Туйгунаалы Абдраимов сообщил, что все материалы по инфицированию детей смертельной болезнью переданы в следственные органы республики.

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