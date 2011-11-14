Кабмин предлагает усилить защиту инвалидов в вопросе занятости

Кабинет Министров предлагает усилить защиту инвалидов в вопросе занятости.

Согласно законопроекту №9438 от 10 ноября, текст которого размещен на официальном сайте Верховной Рады, кроме прочего, предлагается увеличить штрафы за невыполнение должностным лицом законодательства в части трудоустройства людей с ограниченными возможностями с 5-8 до 25-50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть с 85-136 грн. до 425-850 грн.

Также предлагается возложить на предпринимателей, учреждения, организации, физлиц, использующих работу инвалидов, функции по обустройству рабочих мест, в том числе для выполнения работы на дому.

Напомним, на сегодня такие рабочие места обустраиваются предпринимателями и организациями за счет средств Фонда социальной защиты инвалидов или согласно решению местной власти за счет собственных средств.

Кроме того, предлагается упростить процедуру регистрации людей с инвалидностью в центрах занятости, упразднив положение порядка приема на учет в таких центрах относительно предоставления рекомендаций Медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК).

