В Украине - больше миллиона больных с сахарным диабетом

В текущем году на финансирование государственной программы «Сахарный диабет», в госбюджете предусмотрено 470 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщила сегодня - во Всемирный день Диабета - председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева.

По словам народного депутата, количество больных сахарным диабетом в Украине составляет более 1 млн. 100 тыс. человек, из них почти каждый пятый является инсулинозависимым. За последние пять лет количество больных, применяющих инсулин, в нашей стране увеличилось более чем на 20%.

«Вопросу обеспечения населения качественными и безопасными препаратами инсулина государство обязано уделять первоочередное внимание, поскольку это жизненно необходимые лекарства, ежедневно применяемые этой категорией больных. Наш Комитет постоянно держит под своим контролем вопрос финансирования государственной программы «Сахарный диабет на 2009-2013 годы», ведь большинству больных сахарным диабетом без государственной поддержки просто не выжить. Ежегодно при разработке Государственного бюджета мы отстаивали и продолжаем отстаивать необходимость обязательного 100% финансирования потребности в инсулине для больных диабетом. В текущем году это рекордная сумма - 470 млн. грн.», - отметила Татьяна Бахтеева.

«К сожалению, несмотря на децентрализацию системы закупок, перебои с обеспечением препаратами инсулина встречаются еще довольно часто. И в большинстве случаев это является следствием управленческих ошибок на региональном уровне. Однако, без всякого сомнения, переход на региональный уровень увеличивает шанс на получение адекватной помощи. Теперь каждая область Украины имеет возможность закупать то, что действительно необходимо больным жителям того или иного конкретного региона», - сказала парламентарий.