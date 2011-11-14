Завтра в Украине ожидается снег с дождем

Завтра в Украине ожидается небольшой снег с дождем, только в южной части, Закарпатье и Прикарпатье без осадков.

Ночью и утром в Карпатском регионе кое-где туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентри.

Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, в Карпатах 5-9° мороза; днем 0-5° тепла, в Закарпатье, Крыму и на юге Одесской области 6-9° тепла.

В Киевской области во вторник местами небольшой снег с дождем. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 0-5° тепла. В Киеве температура ночью около 0°, днем 2-4° тепла.