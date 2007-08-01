Украинцы становятся ниже и слабее

Ученые бьют тревогу: украинцы, россияне и белорусы перестали расти. За последние 10 лет жители стран СНГ стали ниже в среднем на 1,5 сантиметра.

"Восточные славяне рискуют стать одними из самых низкорослых народов мира, - с таким заявлением выступил академик Александр Баранов. - К тому же мы еще и слабеем: силовые возможности у мальчиков снизились на 18%, у девочек - на 21%".

Помимо этого, эксперт отметил, что у современной молодежи уменьшилась и емкость легких на 18% по сравнению с предыдущими поколениями.

Ученые считают, что на рост влияют биологические стандарты жизни: в основном питание, качество медицинской помощи и загрязнение окружающей среды. Кроме того, в последние годы увеличился приток в СНГ мигрантов из Средней Азии и Китая, где люди не отличаются высоким ростом. Возможно, они изменили статистику.

Cовременники Пушкина, Грибоедова и Шевченко были выше ныне живущих славян примерно на 10 сантиметров.

Специалисты допускают также, что в "измельчании" украинцев, россиян и белорусов свою роль сыграли пережитые исторические потрясения: октябрьский переворот 1917 года, гражданская война, террор 1937 года и две мировые войны.

Другой аспект проблемы - болезни и недоедание в детском возрасте также могут стать причиной маленького роста. Кроме того, употребление алкоголя и курение, а также плохая экология приводит к стремительной деакселерации.

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