62-летняя женщина родила ребенка

В Черногории 62-летняя женщина родила здорового мальчика. Как сообщили медики, роды состоялись во вторник. «Оба они чувствуют себя хорошо», - сообщил доктор Снезара Распопович, сделавший женщине кесарево сечение.

Жительница деревни Пасичи в центральной Черногории забеременела в результате искусственного оплодотворения, проведенном в Белграде.

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