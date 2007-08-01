62-летняя женщина родила ребенка
15:28, 01 августа 2007Страна
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После искусственного оплодотворения
В Черногории 62-летняя женщина родила здорового мальчика. Как сообщили медики, роды состоялись во вторник. «Оба они чувствуют себя хорошо», - сообщил доктор Снезара Распопович, сделавший женщине кесарево сечение.
Жительница деревни Пасичи в центральной Черногории забеременела в результате искусственного оплодотворения, проведенном в Белграде.
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