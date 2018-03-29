Не покупайте лекарства через телемагазин - потеряете и деньги, и здоровье

Немолодая уже женщина Галина Алексеевна много лет страдала от боли в спине. Врачи настаивали на операции. Как-то, смотря телевизор, она увидела рекламу чудодейственного тренажера - обольстительный голос за кадром обещал навсегда лишить от страданий. Женщина позвонила по телефону за указанным номером, и там ее убедили - никакая операция ей не нужная. Панацея для Галины Алексеевны - тренажер. Поэтому деньги, которые женщина собирала несколько лет на лечение, были потрачены на приобретение спортивного снаряда. В результате активных спортивных упражнений женщина слегла и уже много месяцев подряд прикована к кровати. Несчастная обращалась в многочисленные инстанции. Ее история - лишь одна из многих, которые в сейчас рассматриваются в Департаменте по делам защиты прав потребителей в г. Киеве. Подобных жалоб ежегодно - несколько десятков. Причем в основном обращаются граждане, которые потеряли здоровье или очень большие суммы денег. Оценить же настоящие масштабы мошенничества под прикрытием курьерской доставки практически невозможно.

Продавать лекарства через телемагазины - запрещено Вообще, продажа пищевых добавок, шортов для похудения, тренажеров, средств для увеличения бюста и другое, согласно с выводами государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы, должна производиться лишь через аптечную сеть или специализированные отделы магазинов. Однако сегодня на телевидении постоянно крутят рекламу подобных средств с предложением немедленно приобрести эти препараты в так называемых телемагазинах. Там рассказывают, как легко и приятно можно подлечиться, лишиться избыточной массы тела или алкогольной зависимости. Первым клиентам обещают существенную скидку, дополнительные подарки. При этом указывается лишь номер телефона.

Как только вы позвонили по названному телефону, с вами начинают работать опытные психологи. Вам очень компетентно представится консультант, назовет десяток медицинских заведений, в которых вроде бы он работает. Проверки Департамента по делам защиты прав потребителей свидетельствуют, что все это стопроцентная ложь - часто указанные адреса оказываются чистым полем или вполне легальными клиниками, в которых, однако, никогда не слышали об упомянутых "консультантах". По телефону можно рассказать что хочешь. Далее клиента очень подробно расспрашивают о здоровье, ставят много вопросов, которые не имеют ни одного отношения к болезни, однако дают представление о личности, ее слабых местах. Переговоры могут длиться часами. Причем положить трубку практически невозможно. Вам рассказывают о чудодейственном эффекте избранного вами товара. Заметьте, что товары, которые реализуются в телемагазинах, - не лекарства, лекарства вообще нельзя продавать таким способом!

Однако по телефону вам эти пищевые добавки распишут как уникальные целебные лекарства, какие вы больше нигде не купите, не достанете.

В телемагазине лекарства стоят 3 тысячи гривен, в аптеке они же – 100 грн Когда клиент попадается на крючок, ему наконец-то называют цену - в несколько раз выше, чем та, за которую этот препарат можно купить в аптеке. Если в аптечной сети самые дорогие пищевые и биологические добавки стоят максимум 100-200 грн, тут у вас потребуют 2-3 тыс. грн. Если вы, шокированные такой суммой, откажетесь от покупки, вдруг окажется, что лично вам принадлежит скидка. Поэтому чудо-товар вы можете получить всего лишь за 1-1,5 тыс. грн. Но очень срочно. Если продавец все же чувствует колебание, он находит тысячи способов, чтобы вас уговорить. Ваш телефон заносится в базу данных, и вам будут звонить по телефону по 20 раз в день, пока вы наконец не сдадитесь и не сделаете заказ. Через час курьер доставит его в любую точку страны - можете себе представить масштабы этой сети. Курьер вручает вам товар, копию сертификата и товарный чек службы курьерской доставки. Чека нет, но большинство граждан настолько доверчивы, что его и не требуют. Получив приличную сумму наличкой, курьер исчезает. Наиболее интересный момент наступает, когда таблетки или товар не помогают или, напротив, вредят здоровью. Клиент, которого реклама убеждает, что он в любой момент может повернуть товар, начинает названивать за указанными телефонами.

От обманутого покупателя не прячутся

Напротив, с ним очень дружелюбно разговаривают. Выслушивают все его жалобы, с искренним сочувствием в голосе сообщают: у вас повышена чувствительность к одному из компонентов препарата. Поэтому вам необходим антиоксидант. Без него вы за несколько месяцев умрете. Но стоит он очень дорого, это чрезвычайно ценный препарат. И перепуганные люди начинают одалживать деньги, влезать в долги, продавать имущество...

Спасительный антиоксидант приобретен, смерть не угрожает, однако и здоровье не улучшилось...

Клиент опять звонит по телефону за знакомым номером и требует вернуть деньги. А в ответ слышит: ваш консультант в командировке или - он оказался недобросовестным человеком, его уволили. Мы с удовольствием вернем вам деньги, но вы должны доказать, что вы наш клиент. У вас есть товарный чек? Конечно же, нет, потому что его никому не дают. А если чека нет, у вас есть единственный способ вернуть свои деньги - купить у нас еще что-то, чтобы получить чек, - слышит наивный покупатель. Невероятно, но многие люди соглашаются на такие условия. Они опять выкладывают достаточно солидную сумму и получают желаемый чек. И здесь слышат, - простите, но все руководство фирмы оказалось шайкой злодеев. Они уволены, а новое руководство в поте чела возвращает средства. Однако деньги в первую очередь возвращают тем, кому задолжали больше всего. Если вы доплатите еще несколько тысяч, вы получите компенсацию первым.

Так будет длиться до тех пор, пока клиент будет платить. Как только он закрывает бумажник и начинает лишь требовать, его телефонный номер просто блокируют, и он не может дозвониться. В Департамент по делам защиты прав потребителей обращались люди, которые потеряли по 20-30 тыс. грн! К сожалению, помочь им практически невозможно.

Схватить плутов за руку – очень сложно

Телевизионный канал, на котором размещается реклама, ответственности за ее содержание не несет. Курьерская служба за качество товара не отвечает. Консультант на телефоне просто дает информацию о товаре, к тому же он сразу отказывается от своих слов - попробуй что-то докажи. Официальных складов, где хранится такой товар - нет. Все переговоры ведутся через телефонную сеть фирмы "Голден Телеком". Когда из Департамента по делам защиты прав потребителей обратились с запросом, на кого зарегистрированы телефоны, выяснилось, что адреса - "липовые". Все договоры и контракты имеют юридический адрес, который принадлежит другим фирмам. Вот и попробуйте поймать за руку обманщиков. Тем более, что свои деньги доверчивые граждане отдают им добровольно. Можно обратиться на телевидение с просьбой не размещать подобную рекламу. Однако для них - это живые деньги, от которых они не хотят отказываться.

Еще одна зацепка - содержание рекламных роликов. В них есть нарушение Закона о рекламе, это подтверждает экспертиза экспертной комиссии при Всеукраинской общественной организации "Всеукраинская рекламная коалиция". Можно через суд попробовать запретить крутить эту рекламу по телевидению, по крайней мере некоторые сюжеты.

А пока Департамент по делам защиты прав потребителей предупреждает - ни в коем случае не покупайте ничего через курьерскую доставку, не доверяйте телефонным консультациям! Вам наобещают фантастический эффект и продадут очень дорого. Кроме того, вы не можете быть уверенными, что вам привезут именно тот препарат! Это может быть фальшивка, опасная для здоровья. У нас есть жалобы от людей, которые попадали в больницу после таких "лекарств". Покупайте пищевые добавки и другие товары в аптеках и специализированных магазинах. Там вы сможете прочитать инструкцию относительно противопоказаний и реальных ожидаемых эффектов и заплатите реальную цену. Если ваши права будут нарушены, очень просто провести проверку, взять пробы, заставить вернуть деньги за некачественный товар.

На какие препараты чаще всего жалуются

В первую очередь препарат для похудения "Тотал найн". Когда эксперты обратились в Министерство здравоохранения Украины, выяснилось, что зарегистрирован лишь препарат "Тотал", который в аптеках стоит 20 грн. О "Тотал найн", который уже продавали через курьерскую доставку за 2 тыс. грн, там ничего не слышали. Так что - это пиратский препарат. Много жалоб на средство от псориаза, на препараты от алкоголизма - "Алкогон", "Противоалкогольный комплекс", которые также являются вспомогательными и не эффективным средством. Не помогает средство для увеличения бюста "Брест форм". Шорты для похудения очень быстро рвутся и не подлежат ремонту. Спортивные тренажеры часто навязывают, обещая исцеление больным, которым спортивные занятия вообще противопоказаны. Следствия бывают очень грустными. Много жалоб на циркониевые браслеты.

Вообще, случаи бывают и драматичные, и курьезные. Как вот история одной старушки, которая пыталась вылечить от алкоголизма сына. Он начал пить после того, как погибла его семья, деградировал все больше, начал выносить и продавать вещи из дома. Конечно, мать хотела спасти сына любой ценой. Продала последние вещи, влезла в долги, однако препарат не помог. Она звонила по телефону к продавцам, плакала, а они продолжали тянуть из нее деньги.

Есть другие крайности, когда в Департамент по делам защиты прав потребителей звонят 90-летние дедушки, которым не помогло средство от импотенции. Видите ли, их убеждают, что, выложив солидную сумму за чудо-лекарства, они станут активными, как 20-летние парни, чтобы бегать за молоденькими девушками.

Как изменить ситуацию?

Необходимы изменения в законодательстве, особенно в статье о рекламе лекарственных препаратов. Пищевые добавки - это не лекарства, однако их часто выдают как такие. Кроме того, до 2003 года перед тем, как рекламировать лекарственные препараты на телевидении или в прессе, текст необходимо было согласовывать с МОЗ Украины. Сейчас вмешательство в содержание рекламы кому-либо запрещено. То есть, когда раньше реклама контролировалась компетентным органом, ее можно было отследить. К этой практике просто необходимо вернуться.