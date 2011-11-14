Верховная Рада в пятницу заслушает главу Минздрава

Верховная Рада в пятницу во время Часа вопросов к правительству заслушает двух министров – министра здравоохранения Александра АНИЩЕНКО и министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолия БЛИЗНЮКА.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании Согласительного совета после продолжительных споров.

В частности, на рассмотрение ВР выносились три предложения. Фракция «БЮТ-Батьківщина» предлагала заслушать министра здравоохранения А.АНИЩЕНКО о состоянии здоровья Юлии ТИМОШЕНКО, фракция НУ-НС предлагала заслушать министра иностранных дел Константина ГРИЩЕНКО относительно соглашения о зоне свободной торговли со странами СНГ. В свою очередь, фракция Партии регионов выступила с предложением заслушать А.БЛИЗНЮКА относительно отопительного сезона.

После продолжительной дискуссии была достигнута договоренность только относительно А.АНИЩЕНКО и А.БЛИЗНЮКА. Каждый министр будет иметь по 15 минут для доклада.

В то же время депутаты будут иметь возможность задать свои вопросы и другим министрам, которые будут присутствовать в сессионном зале.