ООН провозгласила 21 марта Днем человека с синдромом Дауна

Организации Объединенных Наций провозгласила 21 марта Всемирным днём человека с синдромом Дауна (World Down Syndrome Day).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Всеукраинской благотворительной организации «Даун Синдром», соответствующая резолюция была принята 10 ноября в Нью-Йорке.

В сообщении отмечается, что дата 21.03 – не случайна, она символизирует уникальное для людей с синдромом Дауна наличие 3-ей копии 21-й хромосомы. Учреждение этого Дня является важным шагом в постоянно ведущейся кампании по защите прав и достоинства людей с синдромом Дауна во всем мире, подчеркнули в благотворительной организации.

По их данным, резолюция ООН является успешным результатом многолетнего лоббирования со стороны профессиональных и родительских организаций, активистов и волонтеров по всему миру. Всеукраинская благотворительная организация «Даун Синдром» поддержала эту инициативу в Украине, помогая собирать подписи под петицией.

«Мы приветствуем это решение. Оно является важным шагом в изменении отношения к людям с синдромом Дауна и в усилении их прав, независимо от того, в какой части мира они рождены», - отметил президент ВБО «Даун Синдром» Сергей КУРЬЯНОВ. «По нашим подсчётам, в настоящее время только в Украине проживает более 10 тыс. людей с синдромом Дауна, из них более 8 тыс. - дети. Резолюция ООН станет для нас ещё одним инструментом в улучшении их жизни», - добавил С.КУРЬЯНОВ.

***По официальной статистике, в Украине ежегодно рождается более 420 детей с синдромом Дауна. Вероятность рождения такого ребенка не зависит от здоровья или образа жизни его родителей.

Все они могут стать полноценными членами общества при наличии необходимой психолого-педагогической и медицинской поддержки. В мире уже давно существует разработанная модель сопровождения таких детей и их семей. В Украине пока отсутствует любая системная модель поддержки и профессиональной помощи людям с синдромом Дауна и их семьям. Такое положение вещей приводит к отказам от детей в родильных домах - в 2008 году в домах ребенка зарегистрировано 263, а в 2009 году 253 ребенка с синдромом Дауна. Медики и педагоги зачастую руководствуются устаревшими и поверхностными сведениями.

ВБО «Даун Синдром» основана в 2003 году родителями детей с синдромом Дауна. Миссия организации - оказание помощи людям с синдромом Дауна и другими генетическими особенностями и их семьям в сфере образования, медицины, их социальная адаптация и реализация права на полноценную жизнь.

В настоящее время ВБО «Даун Синдром» объединяют более 520 семей из всех уголков Украины.

2 ноября 2010 года открыт Центр раннего развития для детей с синдромом Дауна, услугами которого уже пользуются более 320-ти семей из всей Украины. Программы Центра для семей являются бесплатными.

ВБО «Даун Синдром» постоянный и полномочный член Европейской ассоциации Даун Синдром (EDSA), объединяющей 43 негосударственных организации, поддерживающие и представляющие интересы людей с синдромом Дауна в 30 странах мира.