Корея просит херсонские власти легализовать этнических корейцев

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Украине КИМ Ин-Цжун обратился к председателю Херсонской областной государственной администрации Николаю КОСТЯКУ с просьбой содействовать легализации трудовой деятельности и проживания этнических корейцев в регионе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Херсонской ОДА, соответствующая просьба прозвучала во время встречи Н.КОСТЯКА с корейским послом в пятницу, 11 ноября

Точные данные о количестве проживающих на территории Херсонской области корейцев в сообщении не указываются. Этнические корейцы сконцентрированы преимущественно в Голопристанском, Скадовском и Нововоронцовском районах области и специализируются на выращивании овощей и бахчевых культур.

Также во время встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества по привлечению инвестиций в экономику области. В частности, обсуждался вопрос о сотрудничестве в аграрном секторе и в сфере возобновляющейся энергетики (энергия солнца и ветра).

Н.КОСТЯК отметил, что для Херсонской области наиболее актуальным является вопрос сотрудничества в области сельского хозяйства, и пообещал прозрачность в отношениях между бизнесом и властью.

Как сообщалось, по официальным данным, на территории Херсонской области проживает свыше 1,2 тыс. корейцев, однако фактическая численность представителей корейского народа, проживающего в области, значительно больше.

