Принтеры укорачивают жизнь офисным работникам

Австралийские исследователи во главе с профессором Лидией Моравска, директором Международной лаборатории по качеству воздуха и здоровью, случайно обнаружили, что принтеры испускают большие количества крошечных частиц, которые потенциально могут негативно влиять на органы дыхания, сердечно-сосудистую систему и даже вызвать рак.

Частицы были зафиксированы, когда учёные проверяли эффективность вентиляции в защите конторских служащих от загрязнений воздуха на примере большого офиса, окружённого дорогами.

Подразумевалось, что грязь попадает с улицы: "Мы действительно не ожидали найти что-то из внутренних источников загрязнения, но вскоре обнаружили, что внутренние источники намного опаснее внешних", — говорит Моравска.

Когда выяснилось, что принтеры выпускают какие-то частицы, исследователи изучили 62 печатающих устройства, и 17 из них были признаны "эмиттерами". Причём один принтер выпускал частицы в количестве, сопоставимом с "эмиссией" дымящейся сигареты. Впрочем, 37 принтеров оказались абсолютно безопасными.

Учёные сообщают, что наибольшее количество частиц выпускается принтерами, когда в них заправлен новый картридж с чернилами, и когда при печати используется много чернил. Концентрация частиц в течение рабочих часов в пять раз выше, чем в нерабочие. По словам Моравска, частицы могут попадать в дыхательные пути и затем в кровь, а риски для здоровья сидящих в офисе людей она считает "весьма высокими".

В этой связи исследователи рекомендуют работодателям больше внимания уделять системам вентиляции. Между тем, необходимы дальнейшие исследования, так как учёные пока не знают химическое строение частиц и не до конца понимают, как они попадают в воздух.

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