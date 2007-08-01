Массовое отравление в Херсонской области: трое погибли

В пгт Чаплинка Херсонской области во время ремонтных работ на канализационной насосной станции от отравления газами погибли два рабочих бригады аварийно-восстановительных работ: 48-летний слесарь и 41-летний машинист .

Как сообщили корреспонденту УНИАН в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы областной государственной администрации, через несколько часов в реанимационном отделении Чаплинской районной больницы от отравления также умер еще один рабочий – 32-летний слесарь.

На данный момент в реанимационном и терапевтическом отделении Чаплинской ЦРБ находятся по 7 человек, которые также отравились во время работ на коллекторе. Правоохранительные органы начали расследование причин трагедии.