Украина сможет себя обеспечивать отечественными лекарствами

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что за три-четыре года Украина может выйти на обеспечение лекарствами собственного производства на уровне 60-70%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

«Мы должны это сделать. Объем ресурсов, который необходимо сконцентрировать для решения этой проблемы, вполне нам по силам. Ясно, что эту проблему нельзя решить за один год, но если настойчиво реализовывать, то в течение трех-четырех лет мы сможем выйти на уровень обеспеченности собственными лекарствами примерно на 60-70%», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что Украине этого вполне достаточно.

В то же время премьер высказал мнение, что если лекарства украинского производства будут реально конкурентными, то это пойдет на пользу Украине, так как приведет к снижению цен на лекарства и повышению качества лекарственных препаратов.