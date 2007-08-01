Ребенку для привыкания к никотину достаточно двух дней

Опубликованное в июльском номере специализированного издания "Архивы педиатрии и детской медицины" исследование опровергает устоявшееся мнение о том, что для приобретения табакозависимости курить надо долго и много.

Исследование было проведено специалистами медицинского факультета Массачусетского университета и заключалось в продолжительном наблюдении и регулярных опросах и проведении анализов на содержание никотина в крови юных курильщиков - учащихся одной из средних школ штата. Ученые утверждают, что для привыкания к никотину ребенку достаточно двух дней, а при выкуривании семи сигарет в месяц у детей наблюдаются симптомы табакозависимости.

По данным исследователей, дети начинают курить, в среднем, в возрасте 12 лет и 8 месяцев. При этом 7,5% курят ежедневно, свыше 17% - несколько раз в неделю, а "балуются" сигаретами примерно треть школьников. Один из наиболее неутешительных выводов ученых заключается в том, что 38% курящих детей имеют выраженную никотиновую зависимость.

Отметим, что США - одна из первых стран мира, которая начала активную кампанию по борьбе с курением. В частности, курение запрещено во всех общественных местах, включая бары и рестораны, а стоимость пачки сигарет, например, в Нью-Йорке составляет около восьми долларов. Спички пока выдаются бесплатно.

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