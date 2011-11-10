71 медицинский патруль будет обслуживать футбольный матч

Товарищеский футбольный матч между национальными сборными Украины и Германии на НСК "Олимпийский" будет обслуживать 71 медицинский патруль.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя начальника Главного управления здравоохранения Аллу АРЕШКОВИЧ.

По ее словам, патрули будут равномерно распределены в нижнем и верхнем ярусах стадиона.

Кроме того, на протяжении проведения матча будут функционировать 4 медицинских пункта для болельщиков на уровне одного яруса. В каждом будет работать по 2 врача (травматолог, анестезиолог или кардиолог и 2 медсестры).

Также к работе на стадионе будут привлечены 7 бригад скорой, а рядом со стадионом расположат 2 мобильных пункта с сортировочными площадками.

В случае необходимости, больных и пострадавших будут готовы принять Александровская больница, городские больницы №№12, 17 и клиника «Борис».