Маленькой Алисе срочно нужна Ваша помощь!

Помните, как Алиса в Стране Чудес наткнулась на пирожок с надписью «Съешь меня» и сразу стала маленькой? Вырасти ей помогла волшебная микстура, о которой позаботились добрые силы сказки. Перед Алисой Алексеевой стоит почти такая же задача - найти волшебное средство, чтобы вырасти и свободно передвигаться. Жить, как обычные детки.

На 32-й неделе жизни Алисы в мамином животике, УЗИ показало у нее - патология в развитии.

Медицинский диагноз был таким - ахондроплазия костей и седлоподобная переносица. Проще говоря, отсутствие хрящей на переносице и отклонение в развитии костей (карликовость конечностей). Внешне Алиса родилась нормальным ребенком.

Пока ребенок маленький, ей показано оперативное лечение с применением аппарата Илизарова, который поможет «выровнять» ситуацию. Впоследствии кости твердеют, и исправить положение становится все сложнее.

К счастью, в Украине можно помочь этой проблеме - в столице подобные операции делают в частной клинике с помощью нетравматических для ребенка методов. Стоимость операции и реабилитации составляет 36 тысяч долларов. Если сейчас не сделать Алисе такую операцию, то в будущем она не сможет без посторонней помощи делать обычные вещи - самостоятельно передвигаться, расти и быть активной.

Операция делается в три этапа, стоимость каждой - 12 тыс долларов. Очень важно прооперировать Алису в детстве, чтобы максимально помочь росту трубчатых костей.

Мама Алисы, Оля, верит, что добрые люди помогут ее ребенку вылечиться и искренне благодарна каждому, кто проявляет хоть малейшее участие в судьбе ее дочери.

Тел. мамы Оли: 095-255-95-24.