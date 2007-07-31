Лишь 28 % украинцев знают, что в нашей стране - эпидемия туберкулеза

1 августа по всей Украине стартует информационная кампания национального проекта “Остановим туберкулез в Украине” Благотворительного Фонда “Развитие Украины” (Группа “Систем Кепитал Менеджмент”). Именно этому была посвящена пресс-конференция, которая состоялась в Киеве, при участии директора Благотворительного Фонда “Развитие Украины” Анатолия Заболотного, заместителя министра здравоохранения Украины Валерия Ивасюка, директора Института фтизиатрии и пульмонологии им..Ф.Г.Яновского Юрия Фещенко и руководителя офиса ВООЗ в Украине Игоря Поканевича.

Ситуация относительно эпидемии туберкулеза в Украине поражает. Масштабы распространения, смертность и инвалидность от туберкулеза являются реальной угрозой для национальной безопасности Украины. Эта болезнь забирает жизней больше, чем все другие инфекционные и паразитарные болезни вместе взятые. Наша страна занимает второе место в Европе (после России) по количеству туберкулезных больных. Эпидемические показатели этой болезни в 10-12 раз превышают аналогичные показатели в развитых странах. Ежегодно в Украине выявляют 40 тысяч больных туберкулезом, умирает свыше 10 тысяч людей.

В то же время в украинских больницах катастрофически не хватает банальных микроскопов и элементарных лекарств, а врачи иногда не знают, как правильно лечить туберкулез. Следствиями этого является то, что у туберкулезного больного развивается резистентный (стойкий к стандартным лекарствам) вирус, поэтому стоимость терапии возрастает в 10 раз.

Фонд выделил 117 миллионов гривен на 5 лет. Цель деятельности фонда - переломить негативную тенденцию в развитии эпидемии туберкулеза в Украине, отмечает директор фонда Анатолий Заболотный. Для этого следует изменить саму систему борьбы с ней, чтобы она стала эффективной и экономически обоснованной.

Проект должен консолидировать усилия власти, бизнеса и негосударственных организаций вокруг проблемы распространения туберкулеза. В планах несколько общих проектов с Министерством здравоохранения Украины, Всемирной организацией здравоохранения и со многими другими организациями.

Информационная кампания проекта “Остановим туберкулез” предусматривает информирование людей про важность проблемы (через СМИ, больницы, школы, предприятия). Парадокс, но данные социологических опросов свидетельствуют - лишь 28% украинцев знают, что в стране эпидемия туберкулеза.

Созданы бесплатная горячая телефонная линия и специализированный интернет-сайт для врачей и рядовых граждан. Будут проводиться мероприятия по пропаганде здорового образа жизни.

Разработано также 4 специальных направления – изменение законодательной базы по туберкулезу, создание национального учебного центра для фтизиатров (на базе Донецкого), создание Всеукраинского противотуберкулезного санатория для психологической и социальной реабилитации больных детей, а также поддержка исследований в сфере туберкулеза и проведения научно-практических конференций.

“Жемчужиной” проекта является 5-летняя областная программа в Донецком регионе. Ее целью является преодоление эпидемии и предотвращения заражения вирусом туберкулеза в области. Это будет пилотный проект, опыт которого со временем планируют распространить по всей Украине. Впервые будет внедрен целевой подход к проблеме. Будет построена система независимого мониторинга, которая будет проверять как работает программа.

Ее уникальность в том, что она призвана изменить всю систему благодаря тесному сотрудничеству всех заинтересованных лиц – как власти, так и общественных организаций. Относительно этого четко и лаконично высказался президент Благотворительного Фонда “Развитие Украины” Ренат Ахметов: “Нам не интересно бороться с туберкулезом, мы пришли, чтобы его победить”.