На заседании Общественного гуманитарного совета Киева шоу “95-й квартал” обвинили в развращении подростков.

Как передает корреспондент УНИАН, недовольство содержанием выпусков этого развлекательного телешоу выразили начальник Главного управления образования и науки КГГА Вера ГОРЮНОВА и председатель Совета национальных общин Украины Илья ЛЕВИТАС.

Так, В.ГОРЮНОВА высказала сожаление по поводу того, что на сегодняшний день утрачена связь образования с писателями, когда “украинские писатели шли в школы, когда украинские театры шли в школы со спектаклями и выступлениями”.

“По-видимому, наступило время показать не словом, а делом, примером, как мы можем внедрять интеллигентность. И я должна сказать о том, о чем говорят сегодня граждане Киева, что «95-й квартал» нужно немножко снять... Та пошлость, которая там звучит... Мы были воспитаны на классической литературе, на том, что хорошо, что плохо. И никто не знает, как в души детей входят эти слова, как входят эти насмешки и грубости, то, что было всегда постыдным в украинской литературе...”, - сказала В.ГОРЮНОВА.

Ее поддержал И.ЛЕВИТАС, он подчеркнул, что представляет 39 национальностей Киева и что 40 лет был учителем русского языка.

“То, что сказала Вера Зиновьевна... «95-й квартал» – это пособие по разврату детей вообще... Мне кажется, что дети-школьники смотрят эти программы, и если, простите, девушка закончила 10 классов и не стала проституткой... Потому что она получила уже такую информацию со стороны... ”, - подчеркнул ИІ.ЛЕВИТАС.



