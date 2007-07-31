Российские врачи будут получать 8 тысяч долларов

Глава Минздравсоцразвития Михаил Зурабов заявил о недооцененности труда в России и пообещал повысить зарплаты врачам, работающим в высокотехнологичных медицинских центрах от 50 до 200 тысяч рублей в месяц.

Зурабов предложил исправить ситуацию с зарплатами и безработицей, уравняв в правах россиян и мигрантов и обязав работодателей не только платить налоги за всех своих сотрудников, но и предоставлять им полный социальный пакет. По данным министра, безработных в стране насчитывается до 5 миллионов человек. Пособие по безработице в России составляет обычно от 720 до 2880 рублей в месяц.

В настоящее время российский врач получает от 8500 до 8700 рублей, педагог - около 7500 рублей. Средняя российская зарплата, по данным Росстата, составляет 12700 рублей. Всего в бюджетных сферах экономики занято 14 миллионов россиян. Как отметил Зурабов, зачастую за чертой бедности оказываются семьи, состоящие из двух бюджетников и двух их детей.

Глава Минздравсоцразвития также пообещал, что к 2010 году средний размер пенсии в России достигнет 5 тысяч рублей. Через три года базовая часть пенсии составит около двух тысяч рублей в месяц. В 2008 году средняя пенсия вырастет на 870 рублей, а в 2009 - на 650.

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