Сегодня на Земле началась мощная магнитная буря

Мощная вспышка на Солнце в период с 9 по 15 ноября текущего года может привести к сильной магнитной буре на Земле, сообщил РИА «Новости» директор Института прикладной геофизики (ИПГ) Росгидромета Владимир ЛАПШИН.

Мощная солнечная вспышка уже произошла в ночь с 3-го на 4 ноября, но она не привела к каким-либо серьезным последствиям на Земле.

"Источником случившейся вспышки послужила область самой большой за последние несколько лет активности на Солнце. Сегодняшнее положение этой области на Солнце таково, что вызываемые ею возмущения в основном проходят мимо Земли. Однако в течение нескольких дней, до 15 ноября, эта область будет перемещаться к центру Солнца, и до ее захода за западный край светила Земля будет "под прицелом", - сказал ученый.

Он отметил, что в этот период мощные солнечные вспышки могут привести к серьезным магнитным бурям на нашей планете, которые в свою очередь могут сказаться и на самочувствии людей и на работе высокоточной аппаратуры.