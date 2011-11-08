Буковина: Янукович посетил детский дом отца Михаила Жара

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ посетил в селе Молница Черновицкой области детский дом - «Многодетная семья Михаила Жара» (настоятеля Банченского Свято-Вознесенского мужского монастыря отца ЛОНГИНА).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, В.ЯНУКОВИЧА пообщался с воспитанниками заведения и передал детскому дому ключи от автобуса.

Глава государства также посмотрел концерт, который дети подготовили к его приезду.

Президент заверил, что власть и в дальнейшем будет поддерживать многодетную семью отца ЛОНГИНА и благотворительные проекты, которые реализуются по его инициативе.

«Программа, которую мы начали много лет тому назад, будет развиваться и даст возможность обездоленным детям найти свое место в жизни», - сказал Президент.

Воспитанники отца ЛОНГИНА поблагодарили В.ЯНУКОВИЧА за внимание к их жизни.

*** На сегодняшний день в семье настоятеля Свято-Вознесенского мужского монастыря отца ЛОНГИНА (в миру Михаила ЖАРА) воспитываются 256 сирот и детей, лишенных родительской опеки. Среди воспитанников заведения - 85 детей-инвалидов и 18 детей со значительными дефектами, 49 ВИЧ-инфицированных и больных ВИЧ/СПИДом. 29 детей усыновлены настоятелем монастыря, 186 - находятся на его попечении (опеке), остальных детей передали на воспитание родители.

М.ЖАР принял монашество в 1997 году и стал настоятелем Банченского Свято-Вознесенского мужского монастыря. Награжден орденом «За заслуги» ІІІ степени, Герой Украины.