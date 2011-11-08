Бездомные собаки - санитары улиц

Благотворительный Фонд Рината АХМЕТОВА «Развитие Украины» совместно с городскими властями и общественными организациями Донецка намерен сократить число бездомных животных на улицах областного центра гуманными способами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фонда со ссылкой на менеджера проекта «Бездомные животные» Анжелику САЛАЩЕНКО.

По ее словам, основная задача проекта «сократить численность животных гуманными методами: стерилизацией». «К тому же, отловленные животные будут привиты от различных заболеваний и клипсованы специальными клипсами, такие животные не будут составлять угрозу для общества, так как после стерилизации животные не проявляют агрессию», – отметила А.САЛАЩЕНКО.

Она сообщила, что после проведения ветеринарных манипуляций бездомные животные будут выпущены в свой привычный ареал обитания, отметив, что животных отпустят, потому что «бездомные собаки являются санитарами улиц: они контролируют размножение крыс и мышей в городе, и без них популяция грызунов возрастет в десятки раз».

Кроме того, А.САЛАЩЕНКО констатировала, что уже сегодня помощь в реализации проекта активно оказывают общественные организации и приют для бездомных животных «ПиФ», на базе которого размещен операционный блок, где проходит стерилизация животных.

«Мы намерены приложить максимум усилий, чтобы развенчать устоявшиеся мифы о стерилизации животных, а также собираемся провести мощную информационную кампанию, направленную на формирование гуманного отношения к животным», - заключила менеджера проекта «Бездомные животные».

