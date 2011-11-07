Американский суд не стал рассматривать иск "Укрвакцины"

Американский суд отклонил иск украинского государственного предприятия "Укрвакцина" по поводу лекарств, которые закупались правительством Юлии ТИМОШЕНКО в 2009 году.

Как сообщает KyivPost, Окружной суд штата Орегон отказался рассматривать иск госпредприятия «Укрвакцина», которое отвечает за закупку и хранение лекарственных средств и предметов медицинского назначения для Министерства здравоохранения, к фирме «Интерфарм», которая подозревается в искусственном завышении цен на вакцины для украинских потребителей.

Судья Энн АЙКЕН 30 октября 2011 года отклонила рассмотрение данного иска в связи с тем, что это дело не подпадает под юрисдикцию данного суда, и истец не доказал никаких значительных и длительных связей ответчика с Соединенными Штатами.

По словам судьи, спор по этому делу проходит между двумя украинскими компаниями, и большинство документов и свидетелей по этому делу находится за пределами США.

Американские адвокаты «Укрвакцины» не ответили на запрос KyivPost. Также не удалось уточнить мнение относительно такого решения суда и следующие действия «Укрвакцины» у ее руководства в Киеве.

Издание напоминает, что данное дело началось с поданного в 2010 году отчета о проверке деятельности правительства Ю.ТИМОШЕНКО, который был подготовлен американской компанией Trout Cacheris при содействии американской следственной фирмы Kroll и адвокатской конторы Akin Gump Strauss Hauer & Feld.

В данном отчете речь идет о якобы злоупотреблении на сотни миллионов долларов правительством Ю.ТИМОШЕНКО. В БЮТ отрицали все обвинения, а аудит деятельности правительства Ю.ТИМОШЕНКО, который подготовила фирма Trout Catcheris, назвали политическим заказом.

Так, 17 сентября 2010 года американская компания Trout Cacheris от имени компании «Укрвакцина» подала в Окружной суд штата Орегон иск против американской компании Olden Group и украинской компании «Интерфарм», обвиняя обоих в заключении между собой фиктивных контрактов для подачи фальшивых таможенных деклараций, которые искажали цены, оплаченные за вакцины.

Таким образом, в целом американский суд удовлетворил только иск против Olden Group, но не против «Интерфарм».

В соответствии с исковым заявлением «Укравакцины», французский производитель вакцин Sanofi сбывал свою продукцию фирме Olden Group, которая зарегистрирована в американском штате Орегон. В свою очередь, Olden Group перепродавала вакцины украинской компании «Интерфарм», которая уже перепродавала их «Укрвакцине».

В исковом заявлении также отмечалось, что полученные от этих транзакций средства «Интерфарм» якобы отмывал через банковские счета в США и Латвии.

Когда Olden Group не ответила на иск, окружной суд США в январе вынес заочное решение в интересах истца, а впоследствии – в июне – обязал Olden Group выплатить «Укрвакцине» 60 млн. дол., которые являются тройным размером средств, которые, по мнению украинского правительства, были переплачены за вакцины, закупленные через Olden Group и «Интерфарм».

Премьер-министр Николай АЗАРОВ назвал это решение суда серьезным прецедентом, а Генпрокуратура сообщила о возможном возбуждении еще одного уголовного дела против Ю.ТИМОШЕНКО по закупке вакцин во время эпидемии гриппа в стране в ноябре 2009 года.

После этого Ю.ТИМОШЕНКО обвинила в закупке вакцин премьера. «На закупках сидел человек, который полностью является бизнес-партнером АЗАРОВА», - заявляла тогда Ю.ТИМОШЕНКО.

В Кабмине тогда назвали заявление Ю.ТИМОШЕНКО смехотворным и вновь обвинили ее в финансовой махинации при закупке вакцины.

За свои услуги «Укрвакцине» юрфирма Akin Gump Strauss Hauer & Feld получила от украинского правительства в ноябре 2010 года 1,9 млн. грн., а услуги Trout Cacheris обошлись государству в 19,26 млн. грн., отмечает KyivPost.

Кроме того, Президент Виктор ЯНУКОВИЧ пообещал, что Trout Cacheris также проверит деятельность правительства Н.АЗАРОВА, за что уже в этом году получит из госбюджета 70 млн. гривен.