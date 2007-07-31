Детские больницы Кировограда и Луганска получат медицинскую технику из Японии

Украинская делегация, которую возглавлял министр Юрий Гайдаев, 25-29 июля находилась в Японии. Целью пребывания стало внедрение проекта грантовой помощи для государственной медицины.

Юрий Гайдаев провел в Токио процедуру тендерных закупок оборудования для детских больниц Кировоградской и Луганской области.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре Министерства здравоохранения Украины.

В комплект оборудования входит компьютерный томограф, ультразвуковой допплер-аппарат, набор для лапароскопической хирургии, аппарат для анестезии, электрокардиограф, монитор наблюдения за пациентом, рентген-аппарат украинских производителей.

Оборудование закуплено за деньги правительства Японии на безвозвратной основе и будет доставлено уже до конца этого года. Каждая областная больница получит свыше 40 наименований современного медицинского оборудования наилучших мировых производителей, из них около 10 наименований украинского производства. Общая стоимость закупленого оборудования составляет свыше 2,5 миллионов долларов США.

Отдельно японская сторона проведет двухэтапное обучение украинских медиков и специалистов, которые будут обслуживать аппаратуру.

На тендер были поданы предложения пяти японских торговых компаний. Победили две компании, которые предоставили самые качественные предложения по самым низким ценам.

Это уже вторая грантовая помощь правительства Японии украинским медицинским заведениям. В 2000 году такой грант получила Украинская детская специализирована больница "Охматдет".

Министр Юрий Гайдаев во время визита провел официальные встречи с руководством Агентства международного развития Японии, а также с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Украине. Предметом беседы на высоком уровне стало обсуждение основных направлений сотрудничества в отрасли здравоохранения на ближайшие годы. В частности, относительно поставок медицинского оборудования для детских больниц Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областей.

Информационно:

В феврале 2007 года между правительствами Японии и Украины было подписано Соглашение в форме обмена нотами о предоставлении грантовой помощи общего типа (около 4 миллионов долларов США) Украине для улучшения медицинского оборудования в областных детских больницах. Грант будет использован для закупки современного медицинского оборудования.