Завтра в Украине до 13° мороза

Завтра в Украине осадков не ожидается, ночью и утром в западных областях местами туман.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях ночью 8-13° мороза, днем 0-5° тепла; на остальной территории ночью 2-7° мороза, днем 4-9° тепла; на Закарпатье и Прикарпатье ночью около 0°, днем 8-13° тепла.

В Киевской области во вторник осадков не ожидается. Ветер юго-западный, 5-8 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 4-9° тепла. В Киеве температура ночью 3-5° мороза, днем 5-7° тепла.