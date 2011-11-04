Бахтеева: на перинатальные центры в 2011 году выделено 110 млн

На строительство перинатальных центров государство в 2011 году выделило 110 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила глава Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА в ходе III Международной конференции по благотворительности на тему: «Кто поможет медицине выздороветь: поиск рецепта», которая проходит сегодня в Киеве.

Она отметила, что выделены значительные средства на программы по предоставлению качественной медицинской помощи украинским детям. «Первый этап - это перинатальные центры (27 суперсовременных учреждений), которые уже финансируются: в этом году 110 млн, 200 млн на следующий год. Второй этап - это строительство нового 9-этажного корпуса с онкологическим, хирургическим и другими отделениями, оснащенного современным оборудованием. Также в этом году уже выделено 28 млн грн на разработку проектно-сметной документации, и подготовку строительной площадки на територрии «Охматдета». Начало строительства запланировано на следующий год,» - сказала Т.БАХТЕЕВА.

