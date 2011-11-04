Ежегодно в Украине умирают более 700 тысяч граждан

Украина ежегодно теряет более 700 тысяч своих граждан, причем треть из них составляют люди трудоспособного возраста.

Об этом в интервью УНИАН сообщила глава комитета ВР по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА в ходе III Международной конференции по благотворительности на тему: «Кто поможет медицине выздороветь: поиск рецепта», которая проходит сегодня в Киеве.

По ее словам, смертность населения в Украине составляет 15,2, а в странах – членах ЕС 6,7 на 1000 населения.

«Наши люди живут на 10 лет меньше, чем жители Европейского Союза и многих стран СНГ. Украина занимает 150-е место среди 223-х стран мира по показателю средней продолжительности жизни. Средняя ожидаемая продолжительность жизни в Украине составляет 69 лет, в странах ЕС – 74 года, а в странах СНГ: в Грузии – 76,7, в Молдове – 70,8, в Беларуси – 70,63, Узбекистане – 71,9 и т.д. При этом средняя ожидаемая продолжительность здоровой жизни в Украине равна 59,2 года, а в странах Евросоюза – 67 годам», - сказала Т.БАХТЕЕВА.

Она сообщила, что в нашей стране очень высокие показатели детской и мужской смертности. «Уровень детской смертности в 2,5 раза превышает европейские показатели… Смертность мужчин трудоспособного возраста превышает аналогичный показатель даже в странах, в которых валовой национальный продукт в 4–6 раз ниже, чем в нашей стране», - подчеркнула Т.БАХТЕЕВА.

Народный депутат отметила, что в Украине - один из самых высоких в мире показателей смертности от сердечно-сосудистых заболеваний: 64% в структуре общей смертности, а это около 500 тысяч человек в год.