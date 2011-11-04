В Украине до 14 млн. людей страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями

В Украине сердечно-сосудистыми заболеваниями страдают от 12 до 14 млн. людей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила глава Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяна БАХТЕЕВА на III Международной конференции по благотворительности на тему: «Кто поможет медицине выздороветь: поиск рецепта», которая проходит сегодня в Киеве.

По ее словам, более 50% населения страдает гипертонической болезнью, около 8 млн. человек имеют ишемическую болезнь сердца, ежегодно диагностируется около 50 тыс. случаев инфаркта миокарда. «Частота инсультов в Украине превышает аналогичный показатель в развитых странах Европы в 11-13 раз», - отметила Т.БАХТЕЕВА.

Продолжая анализировать структуру заболеваемости основных патологий, глава Комитета ВР по вопросам здравоохранения сообщила, что более 1 млн. украинцев страдают от онкологических заболеваний.

«В Украине ежедневно выявляют 442 новых случая рака (или 18 – ежечасно), и умирают от рака 239 человек (или 10 – ежечасно). По состоянию на 1 января 2011 года на учете онкологических учреждений Украины находилось более 960 тыс. онкологических больных, в том числе 5,5 тыс. детей», - отметила Т.БАХТЕЕВА.

По ее словам, количество больных сахарным диабетом составляет более 1 млн. 100 тыс. человек, из них почти 200 тыс. инсулинозависимых, за последние пять лет их количество возросло на 20,4%.

Также Т.БАХТЕЕВА обратила внимание на проблему эпидемии ВИЧ/СПИДа и туберкулеза в Украине. «Мы многие годы не можем справиться с ВИЧ/СПИДом и туберкулезом, эпидемия которого уже перешла в категорию национальной проблемы, поскольку официально число туберкулёзных больных, состоящих на диспансерном учете, превысило 1% населения. На диспансерном учете 700 тыс. больных туберкулезом, из них 120 тыс. с активной формой туберкулеза», - подчеркнула Т.БАХТЕЕВА.