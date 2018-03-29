Осторожно! Игромания!

Незаметно, последние 5-10 лет появились, как правило в людных местах, у метро, в небольших магазинчиках, вестибюлях и холлах супермаркетов, цветные, яркие автоматы - игровые. Также незаметно на приемах у врачей психотерапевтов и психологов появилась новая категория пациентов с игровой зависимостью, которые не могут не играть. Автоматы рассчитаны на все возрасты: от самых маленьких клиентов, которые охотятся железной лапкой на пружинках за кучей мягких игрушек на дне прозрачного куба, до зрелых солидных клиентов, которые могут поставить и большую сумму в электронную рулетку.

За чувство азарта нужно платить Малыш, бросающий одну монетку за другой, пытаясь поймать ускользающую игрушку, не предполагает, что тот же выигранный в конце концов мохнатый медвежонок, обошелся ему значительно дороже его реальной стоимости. Так же и взрослый игрок, поставивший большие деньги, и, в конце концов выигравший, не взвешивает реально, что выигрышу предшествовал больший проигрыш.

Но бывает и иначе. Принцип случайности позволяет выиграть сразу, получить "халявные" деньги или игрушку почти даром. И в первом и во втором случае дальше работает основной принцип азарта: "А вдруг?! Если я проиграл несколько раз, то теперь обязательно выиграю!" или "Если я выиграл так легко сразу, то смогу выиграть и еще больше!"

И это затягивает. Так начинает действовать механизм азарта, и в первом и во втором варианте человек платит за захватывающее чувство азарта "А вдруг, вот сейчас повезет?!"

Но если человек со сформированной устойчивой психикой в состоянии отказаться от искушения игрой, искушения получения денег из воздуха, или, начав играть, может вовремя сказать себе "Стоп!", то ребенок, подросток, получив выигрыш, представив возможность "из ничего" разбогатеть, почувствовав это ощущение азарта, втягивается. Он проигрывает и выигрывает, ищет систему в автоматах и условиях игры, и проигрывает вновь, и не может остановиться.

Вот они какие – наркоманы игровые…

К сожалению, сейчас в нашем мире деньги считаются одной из важнейших ценностей, и уже не так важно, как именно они получены. Именно поэтому таким заманчивым и привлекательным кажется путь, когда бросив монетку, с замиранием сердца ожидаешь из воздуха получить сразу много богатства. Подростки, а иногда и зрелые солидные люди, спускают все, часто заработанные тяжелым трудом деньги, выигрывают и вновь проигрывают еще больше, не в состоянии остановиться. Они-то и становятся игровыми наркоманами!

Саше уже 26 лет, у него семья, жена и двое детей, но он говорит: "Я не могу не играть, как только попадают деньги в руки". Семья на грани развода. Деньги достаются Саше нелегким трудом, (он работает на стройке) и их вполне бы хватило семье, но, как только они попадают к нему в руки, он идет играть. Иногда он выигрывает действительно много, но уж так устроен механизм азарта, что к концу игры он проигрывает гораздо больше. Жена Саши признается, что всякий раз, когда у мужа зарплата, она не знает, принесет ли он хоть что-то домой.

Игрового наркомана, так же, как и обычного наркомана со стажем, не останавливают моральные барьеры, он может забрать последние деньги - не только свои, но и родителей, и своей семьи, своего собственного ребенка. Он может продать вещи из дома, не думая ни о чем другом, кроме того, чтобы скорее снова испытать судьбу: "А вдруг именно теперь повезет?!"Тогда он наконец - то расплатится со всеми долгами, сам разбогатеет, докажет всем, как он был прав, ведь выигрыш, как тот же плюшевый мишка в прозрачном кубе, вот он, рядом! И так бесконечно. Так рушатся семьи, человек влезает в огромные долги, а конца этому нет.

Это - настоящая наркомания, хотя и игровая, но совсем не игрушечная!

Как и обычной наркомании, игровой подвержены не все личности (ведь большинство людей просто не хотят пробовать наркотики, как и большинство просто не хотят играть на деньги), а только те, кто имеет психологические проблемы, проблемы личности.

Поможет только психотерапия

Основная ошибка в подходе к помощи при игровой зависимости, как и при наркомании, одна: увещевания родных в этих случаях бесполезны! Человеку нужна квалифицированная помощь психолога и психотерапевта, его надо лечить! И самое главное, эта помощь, как при обычной наркомании, должна быть длительной!

Наркоман, получивший полноценный курс лечения, не застрахован от рецидива, если с ним не будет проводиться постоянная поддерживающая психотерапевтическая работа. Аналогичный принцип должен соблюдаться при игровой зависимости. Человеку с проблемами, который втянулся в игру нужна квалифицированная и постоянная помощь специалиста, которая должна не просто остановить игру, а заместить дефект личности чем то новым - интересным делом, идеей, долговременной целью. Это длительный процесс коррекции личности, но это единственно верный путь.

Саша получает психотерапевтическое лечение и не играет уже 3 месяца, хотя раньше играл каждые две недели, как только получал зарплату. Он получает именно то лечение, которое нужно только ему, и впервые ощущает в себе уверенность и возможность противостоять тяге к игре. Естественно, изменился и климат в семье, врач общается не только с Сашей, но и с его женой, так как ей тоже нужна психотерапевтическая поддержка. Появилась надежда сохранить семью.

Людям с игровой зависимостью проводится всестороннее психотерапевтическое обследование и лечение, начиная от анализа проблем личности и тестирования, разнообразных тренинговых занятий, до мощного стрессового воздействия внушением в глубоком гипнозе. Во всех случаях, выбор и процесс лечения должен быть сугубо индивидуальным.

Но каким бы сильным ни было воздействие врача психотерапевта или психолога, если говорить о высоком качестве и честном подходе, эта помощь, как и при настоящей наркомании, не должна быть разовой или даже курсовой, потому что личность, даже за несколько занятий, изменить невозможно. Для настоящей победы иногда необходима постоянная поддержка в формировании новых ценностей на месте иллюзий!