Бизнес на беременных
Убытки государству - 200 тысяч гривен
Две преступные группы, которые наживались с помощью беременных женщин, разоблачили стражи порядка на Черниговщине.
Четверо людей в Прилуках создали фиктивную фирму, и в документах среди ее работников значились женщины на седьмом и восьмом месяцах беременности.
Каждая женщина получала по 1,5 тысяч гривен, а сами эти предприниматели - больше 20 тысяч гривен на каждую женщину путем получения компенсаций со стороны государства за то, что беременные у них работали.
В фиктивных справках о зарплате женщин значилась сумма 4-5 тысяч гривен.
Установлено, что преступники причинили убытков около 200 тысяч гривен, из которых половина суммы возмещена. Дело направлено в Прилуцкий суд.
За подобной схемой действовала преступная группа и в Бахмаче.