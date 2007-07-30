Бизнес на беременных

Две преступные группы, которые наживались с помощью беременных женщин, разоблачили стражи порядка на Черниговщине.

Четверо людей в Прилуках создали фиктивную фирму, и в документах среди ее работников значились женщины на седьмом и восьмом месяцах беременности.

Каждая женщина получала по 1,5 тысяч гривен, а сами эти предприниматели - больше 20 тысяч гривен на каждую женщину путем получения компенсаций со стороны государства за то, что беременные у них работали.

В фиктивных справках о зарплате женщин значилась сумма 4-5 тысяч гривен.

Установлено, что преступники причинили убытков около 200 тысяч гривен, из которых половина суммы возмещена. Дело направлено в Прилуцкий суд.

За подобной схемой действовала преступная группа и в Бахмаче.

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