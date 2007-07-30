Отдыхающих в Крыму косят инфаркты

За один день на пляжах в районе Феодосии в результате инфаркта погибли два человека. Как сообщает Центр общественных связей главка МЧС Украины в Крыму, тела обоих погибших обнаружили в море.

В воскресенье после полудня возле эллингов у 75-летнего мужчины стоящего по колено в воде у берега произошел инфаркт. Пострадавший – житель Донецка, потерял сознание и упал в море. Прибывшая бригада «скорой» констатирована смерть.

Спустя полчаса у берега на пляже в селе Береговое обнаружили тело мужчины на вид 50 – 60 лет. Личность погибшего устанавливается. По предварительной версии причиной смерти также стал инфаркт или инсульт.

В воскресение вечером в Феодосии на пляже «Жемчужний» произошел несчастный случай – катаясь на водном аттракционе «Банан» отдыхающая из России получила травму. Каретой «скорой помощи» 23-летняя пострадавшая доставлена в травматологическое отделение Феодосийской городской больницы.

Напомним, в этом году Феодосийские власти выступили с инициативой запрета водных аттракционов на городских пляжах. Ожидается, что в следующем году для любителей экстрима будет отведена специальная акватория.

Напомним также, что вследствие небывалой жары крымчане стали чаще попадать на больничную койку с сердечными приступами. В июле повысилась смертность полуостровитян, а количество инфарктов увеличилось на 50-60%. В больницы Крыма ежедневно обращается до пятидесяти человек, ставших жертвами не просто солнечных ударов, а ожогов.

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