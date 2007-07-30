В Украину не пустили радиоактивный вагон из Венгрии
Транзитный грузовой поезд, перевозивший руду циркония из Венгрии в Белоруссию, по результатам экологической проверки был задержан на украинской границе. Радиационный фон втрое превышал норму...
Транзитный грузовой поезд, перевозивший руду циркония из Венгрии в Белоруссию, по результатам экологической проверки был задержан на украинской границе.
На железнодорожный международный пункт пропуска "Дружба", расположенный в городе Чоп, из Венгрии в Украину заехал в пятницу грузовой поезд.
Экологическая проверка установила, что радиационный фон одного из вагонов втрое превышает норму. Согласно документам, в вагоне находилась руда циркония, которая перевозилась из Венгрии транзитом через Украину в Белоруссию.
К пункту пропуска сразу выехали представители нескольких правоохранительных структур. В ходе проверки выяснилось, что в товаросопроводительных документах нет подтверждения того, что Беларусь действительно готова принять груз. После этого вагон с рудой вернули в Венгрию.
Детали инцидента выясняют компетентные органы.