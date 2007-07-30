В Украину не пустили радиоактивный вагон из Венгрии

Транзитный грузовой поезд, перевозивший руду циркония из Венгрии в Белоруссию, по результатам экологической проверки был задержан на украинской границе.

На железнодорожный международный пункт пропуска "Дружба", расположенный в городе Чоп, из Венгрии в Украину заехал в пятницу грузовой поезд.

Экологическая проверка установила, что радиационный фон одного из вагонов втрое превышает норму. Согласно документам, в вагоне находилась руда циркония, которая перевозилась из Венгрии транзитом через Украину в Белоруссию.

К пункту пропуска сразу выехали представители нескольких правоохранительных структур. В ходе проверки выяснилось, что в товаросопроводительных документах нет подтверждения того, что Беларусь действительно готова принять груз. После этого вагон с рудой вернули в Венгрию.

Детали инцидента выясняют компетентные органы.

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