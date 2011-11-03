Завтра в Украине погода существенно не изменится, днем до 10° тепла.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 4 ноября будет переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, в Карпатах до 5° мороза, на побережье морей 2-7° тепла; днем 5-10° тепла, в западных и местами в южных областях 8-13°, на Закарпатье до 16°.

В Киевской области завтра переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 5-10° тепла.

В столице переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 8-10°.