Как остановить врачей-дистрибьюторов, зарабатывающих на доверии пациентов?

В последнее время мелитопольцы все чаще сталкиваются с ситуацией, когда местные врачи приторговывают в кабинетах государственных больниц не только лекарствами, но и биодобавками. В иных случаях люди в белых халатах настоятельно рекомендуют своим пациентам покупать медикаменты в какой-то конкретной аптеке, где эти доктора позже получают свои финансовые дивиденды.

Журналистское расследование показало, что все перечисленные случаи - пример набирающей обороты негативной тенденции, захлестнувшей все здравоохранение страны. Фармацевтические компании не жалеют денег на подкуп врачей, а люди в белых халатах, получающие от государства весьма скромную зарплату, не могут устоять перед соблазном дополнительных доходов и становятся негласными дистрибьюторами таких компаний. Для пациентов это чревато, в лучшем случае, повышенными расходами, в худшем - новыми проблемами со здоровьем. И как тут не вспомнить пресловутое выражение «работаем на аптеку».

Дистрибьюторская кухня

Эту историю редакции рассказала коллега-журналист Елена. Летом на приеме у местного онколога она узнала, что относиться к так называемой группе риска по заболеванию раком молочной железы. Сообщение, естественно, огорчило молодую женщину. Но врач поспешил обнадежить пациентку, мол, если будешь принимать то, что я пропишу, все обойдется, и протянул ей небольшой клочок бумаги с указанием названий «нужных» препаратов и их стоимостью.

Две микстуры обещали облегчить кошелек нашей героини на 70 гривен. Сумма немалая, согласился доктор, но здоровье того стоит. Сверху на нестандартном рецепте Елена прочла весьма необычную надпись «Украинская Международная академия оригинальных идей», чуть ниже адрес, филиала данной академии. Оказывается, это весьма респектабельная, судя по названию, организация поселилась в одном из номеров гостинцы «Мелитополь». То, что лекарства доктор предлагал купить не в аптеке, как это положено, а в гостинице, Елену не смутило. В тот момент она полностью доверилась уважаемому врачу, ведь кто как ни он знает, как и с помощью чего следует лечиться. Сомнения стали одолевать женщину, уже когда она пришла в гостиницу.

В крохотном кабинете, номер которого был указан на бланке онкологом, сидели две девушки и консультировали других клиентов. Их также как и Елену, направили за целебными микстурами врачи, на этот раз гинеколог и уролог. На гостиничной тумбочке выстроилось множество скляночек одинакового размера, но с разными наклейками, а также коробки с названием известной фирмы, торгующей биодобавками.

Женщины-консультанты, бойко рекламировали свой товар. Всего за пять минут Елена узнала, что целебные микстуры, которые ей предлагали купить ни что иное, как фитосборы. Фирма их, в основном, реализовывает для ветеранов правоохранительных органов (как потом выяснилось, учредитель этой организации бывший работник СБУ, - авт.), а все что остается - продают другим желающим. Принимать настойки следует по определенной схеме, указанной в аннотации: несколько капель разбавить водой и пить три раза в день.

Все, кто соглашаются купить фитосбор, автоматически становятся членами Клуба здоровья и гармонии, таких клиентов консультанты для каких-то своих целей записывают в картотеку. Чем активней девушки расхваливали целебные свойства микстур, настоянных на высокогорных травах, тем больше сомнений возникало у нашей героини. Выяснилось, что обе консультантки не имеют медицинского образования; одна правда, для убедительности представилась валеологом (специалист по качеству жизни и здоровья). Суть дальнейшего разговора мы передаем в диалоге, как говорится, без комментариев:

- И все-таки уточните, то, что вы сейчас предлагаете можно назвать лекарством или нет?

- А вы сами как считаете?

- Я ни как не считаю, я у вас спрашиваю.- Это фитосборы. Мы сами их пьем и в аптеку уже давно забыли дорогу. У людей, которые принимают эти настойки, опухоли рассасываются и камни из почек выводятся.

- А что бывает при передозировке?- Никаких побочных эффектов до сих пор не было. У нас даже был случай, когда один пациент выпил содержимое всего флакона за один день. Ничего не произошло. На следующий день пришел за новой настойкой.

- Вы и БАДами (биодобавками) торгуете?- Они у нас просто стоят на демонстрационном стенде. Сами мы их не принимаем, но если клиент пожелает, мы можем заказать. Просто люди видят разницу в цене - наша продукция гораздо дешевле и эффективнее.

- А доктора, которые к вам пациентов своих направляют, какие-то проценты получают от продажи?- Нет. Они и члены их семей пользуются скидками, приобретая нашу продукцию. А людей к нам направляют, потому что знают о лечебных свойствах этих фитосборов.

Всю правду о финансовых взаимоотношениях их фирмы с мелитопольскими медиками, консультанты, скорее всего, выкладывать не стали. Однако же и убедить Елену в необходимости приобрести настойку им не удалось. Чего не скажешь, о других клиентах, которые с довольным видом выносили бутылочки с «жизненной силой» из гостиничного кабинета.

То, что доктор прописал

О другом способе дополнительного заработка местных врачей редакции рассказала жительница села Семеновка Ольга Михтеева. Ее четырехлетняя дочь Эмма - инвалид детства. У малышки дисплазия тазобедренного сустава. Со слов матери, участковый врач районной больницы не заметила дефектов развития ребенка. Когда же Ольга по собственной инициативе повезла Эмму в областную клинику, врачи сообщили: «Придется гипсовать ноги». В итоге, ребенок десять месяцев пролежал в гипсе, а теперь проходит курсы реабилитации в мелитопольском центре инвалидов. Однако не халатность участкового педиатра больше всего возмущает мать:

- В больницу с дочерью мы попадаем часто, и всякий раз приходится покупать у врача лекарства. Она не просто предлагает витамины, таблетки или биодобавки, а настаивает на том, что мы должны у нее купить хоть что-то. Если нет с собой денег - согласна дать в долг. Я понимаю: каждый хочет жить, но больше всего поражает, каким тоном она с нами разговаривает. Однажды муж попытался, было отказаться от очередного предложения, мотивируя тем, что купит лекарства в аптеке, но врач пристыдила его, мол, какой скупой папаша, и добавила, что таких препаратов, как у нее он ни в одной аптеке не найдет. Пришлось покупать, чтоб не портить взаимоотношения, ведь другого врача на участке больше нет. Но это еще полбеды. Последний раз, когда я с Эммой была у нее на приеме, она пригрозила, что пересмотрит дочери срок инвалидности. Завила прямым текстом: «Я вижу, ребенку стало лучше, а вы пособие получаете 500 гривен». Это было последней каплей в море. Я написала заявление на имя главного врача больницы и попросила перевести нас на другой участок.

Не пойман - не дистрибьютор

Главный врач центральной районной больницы (ЦРБ) Александр Семенюта сообщил, что это первый подобный случай в их больнице. Для проведения расследования по заявлению Ольги Михтеевой была создана комиссия и врач получила выговор. Обвинения частично подтвердились:

- Во-первых, комиссия установила дефекты диагностики. Педиатр несвоевременно обратила внимание на дисплазию ребенка. Во-вторых, врач превысила свои полномочия, угрожая досрочно снять ребенка с инвалидности. В ее полномочия это вообще не входит. Что же касается продажи лекарств и биодобавок на рабочем месте, то я за руку ее не хватал, а остальное - разговоры. Пациенты, которые покупают у медиков препараты и не ставят об этом в известность администрацию больницы, сами себя загоняют в угол.

Главврач также добавил, что он лично еще в 2002 году подписал распоряжение, в котором сказано, что ни один сотрудник ЦРБ не имеет права на рабочем месте торговать лекарствами.

Попытки редакции выслушать точку зрения самой врачевательницы не увенчались успехом. Доктор с порога заявила, что ей нечего сказать журналисту, и что конфликт с мамочкой уже улажен.

И все-таки положительный урок из этой истории извлекли как медики, так и пациенты. По распоряжению Александра Семенюты на дверях каждого кабинета в ЦРБ появится памятка, напоминающая пациентам, что приобретать медикаменты у медперсонала и докторов не следует, а если врачи и предлагают что-то купить, нужно прямиком идти с жалобой в администрацию больницы.

Вот только вряд ли больные осмелятся пойти против доктора, от которого зависит их здоровье и жизнь.

Медицинская аморальность

Как остановить врачей-дистрибьюторов, зарабатывающих на доверии пациентов? Вправе ли медики распространять биодобавки в лечебных учреждениях? С такими вопросами редакция обратилась к заведующему городским отделом здравоохранения Анатолию Покровенко и главврачу центральной районной больницы Александру Семенюте.

Анатолий Покровенко:- В Законе «О труде» и Административном Кодексе нет статей о привлечении врача за посредническую деятельность. Такие отношения, к сожалению, не регулируются в Украине. Государство просто закрывает глаза на эту теневую сферу деятельности. Здесь уже вопрос профессиональной совести и этики врача. Отсюда и возникают проблемы. Если человеку показано то, или иное лекарство, врач его рекомендует пациенту. А тот уже покупает прописанное лекарство по своему усмотрению. Люди, как правило, доверяют врачу.

Что касается вопроса биодобавок, то с этим в стране ситуация выглядит еще катастрофичней. Людям предлагают огромный спектр всевозможных веществ, которые наделяются какими-то свойствами воздействия на организм, но не регулируются законами Минздрава. Биодобавки не относятся к лекарственными средствами, и, в то же время, назвать их чем-то другим - продуктами питания, например, тоже нельзя. В сельском хозяйстве есть такое понятие - удобрения, так вот, в человеческой сфере тоже самое можно сказать о биодобавках. Их рынок никем не регулируется. Поэтому БАДы продают сегодня везде и все кому не лень.

В то время, когда люди пытаются зарабатывать деньги любой ценой, моральный аспект отходит на второй план. И медработники поддаются желанию больше заработать. От этого, к сожалению, никуда не денешься. Я считаю, это не этично и аморально по отношению к самому больному.

Александр Семенюта:

- Сейчас многие говорят о тотальной торговле препаратами в больницах. Я считаю, что в данной ситуации пациенты сами себя должны защищать, когда им педиатры, гинекологи впуливают пилюли, добавки, или же «Дикую кошечку», «Дикий коготь». Люди готовы быть обманутыми, и их обманывают за очень большие деньги. Это еще и вина нашего менталитета. На западе человек не купил бы такую ерунду.

По моему мнению, врач не имеет права торговать на своем рабочем месте, хотя бы потому, что у него нет на это лицензии, как в аптеке. А если и есть лицензия, то пусть он занимается предпринимательством в нерабочее время. Такая деятельность укрывается от налогов. Ни в одной должностной инструкции я еще не видел, чтобы врачу разрешалось приторговывать лекарствами и добавками.

По поводу биодобавок моя позиция такова: в приказах Минздрава нигде не написано, что биодобавки следует назначать пациентам. Я вообще считаю преступниками тех врачей, которые назначают их беременным женщинам. Таких «лекарей» очень много. Представители разных корпораций неоднократно бегали за мной, обещали манну небесную, но я принципиально не занимаюсь этим. Вспомните, что говорил профессор Преображенский в «Собачьем сердце»: «Зиночка, вы взрослая девушка, а тащите в рот всякую гадость». Люди не понимают этого, а врачи, используя диплом, имидж лечебного учреждения, свое рабочее место и служебное положение, приторговывают пищевыми добавками.

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