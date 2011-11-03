На границе обнаружен автомобиль с контрабандой продукцией

В Брестском районе (Беларусь) недалеко от границы с Украиной обнаружен автомобиль без номеров с контрабандной мясной и молочной продукцией на сумму более 15 млн. белорусских рублей (14 тыс. грн. по курсу Нацбанка Беларуси).

Как сообщает Отдел информации и общественных связей УВД Брестского облисполкома, автомобиль был найден 1 ноября ночью недалеко от деревни Комаровка в лесном массиве и замаскирован ветками. В салоне находились мясные изделия, сыр, масло и сметана белорусского производства. Личность владельца автомобиля не установлена.