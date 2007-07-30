Пчелы насмерть искусали коня, хозяин - в реанимации

В селе Богдановцы во Львовской области пчелы напали на местного жителя Ярослава Бомбу и его коня и закусали несчастных так, что мужчина очутился в реанимации, а животное сдохло.

Об этом пишет газета «Високий замок».

«Пчелы набросились на Ярослава, когда он на телеге проезжал мимо пасеки, — рассказала сельский председатель Богдановки Надежда Ковальчук. — Говорят, насекомые не переносят лошадиный пот, потому, по-видимому, и напали».

Когда разъяренная черная туча налетела на Ярослава Бомбу, он, накинув на голову рубашку, соскочил с телеги и спрятался в кустах. Бежать куда-то не осмелился, потому что у него слабое сердце и аллергия на укусы «божьих насекомых». Коня же понесло в поле. Пробежав несколько сотен метров, он, ослепши от укусов, ударился в столб и остановился.

От пчелиного яда животное умерло, а его хозяина спасали в реанимации.

Богдановцы говорят, что пасека из 70 ульев принадлежит какому-то аптекарю из Подволочиска. Согласование на расположение своего хозяйства на арендованных земельных паях в сельсовете он не брал.

По словам Ярослава Бомби, пасечник отказался компенсировать расходы на его лечение и потерю коня.

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