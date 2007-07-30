Киргизских врачей обвинили в массовом заражении ВИЧ

В Ноокатском районе Ошской области Кыргызстана 14 человек по вине врачей заражены вирусом иммунодефицита человека. Для выяснения обстоятельств случившегося в Минздраве Кыргызстана создана специальная комиссия. По предварительным данным, все зараженные обращались в одну из местных больниц. У всех пациентов взят повторный анализ крови, результаты которого пока не оглашаются, сообщает Kazakhstan Today со ссылкой на Минздрав Киргизии.

В связи с инцидентом, глава президентской администрации Медетбек Садыркулов "направил письмо Генеральному прокурору с рекомендацией об установлении лиц, виновных в произошедшем, и привлечение их к ответственности в соответствии с национальным законодательством", - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу киргизского президента.

Глава аппарата президента Киргизии также поручил руководству Минздрава "самым тщательным образом разобраться в причинах случившегося, принять соответствующие меры по недопущению подобной халатности со стороны медицинских работников впредь, и доложить о проделанной работе и принятых мерах".

По данным Минздрава Киргизии, на 1 июля в республике зарегистрировано 1233 носителя ВИЧ. Большинство больных проживают в Ошской области страны. За последние семь лет число носителей смертельного вируса в Киргизии увеличилось более чем в пять раз.

По материалам "Подробностей"