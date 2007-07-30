Врачи планируют поставить Мельниченко на ноги за 2-3 недели

Врачи поставили Николаю Мельниченко диагноз микроинсульт.

Об этом сообщил в воскресенье адвокат бывшего охранника президента Леонида Кучмы Павел Сычев.

По его словам, Николай Мельниченко находится в палате интенсивной терапии, к нему пропускают родственников. Врачи прогнозируют на протяжении 2-3 недель поставить бывшего офицера Управления Госохраны на ноги, передает Радио Свобода.

В ночь на воскресенье карета «скорой помощи» в сопровождении трех охранников доставила Мельниченко в Октябрьскую больницу в Киеве с подозрением на инсульт. Состояние его было тяжелым, однако он был в сознании и разговаривал.