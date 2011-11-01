НМПУ против изменений Закона об общественной морали

Независимый медиа-профсоюз Украины требует не допустить принятия изменений в Закон „О защите общественной морали”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевского независимого медиа-профсоюза.

НМПУ считает недопустимым установление каких-либо органов цензуры, восстановления государственных органов пропаганды. “Принятие изменений в Закон Украины «О защите общественной морали» в соответствии с законопроектом № 7132 неминуемо приведет к возобновлению тоталитарного контроля над мировоззрением граждан Украины, сделает невозможным существование свободной мысли. Утрата независимости средств массовой информации, контроль за деятельностью журналистов под видом мониторинга их соответствия критериям «общественной морали», постоянная угроза уничтожить любое издание, телерадиокомпанию или веб-сайт – это только наименьшие из рисков, которые несет в себе принятие упомянутого законопроекта”, – говорится в заявлении профсоюза.

В НМПУ считают, что декларируя борьбу за моральное здоровье общества, депутаты создают опасные условия, при которых под видом Национальной комиссии по защите общественной морали в стране фактически будет создан государственный орган, аналогичный по своим функциям министерству пропаганды.

“Большое сомнение вызывают последствия введения просветительских программ, которые будет одобрять новоявленное «министерство пропаганды». В соответствии со статьями 14 и 15 законопроекта, рекомендуемые Нацкомиссией пропагандистские материалы станут обязательными для распространения во всех учебных заведениях, независимо от их ведомственного подчинения и форм собственности”, – отмечают в профсоюзе.

НМПУ требует от народных депутатов Верховной Рады Украины немедленно отозвать или другим способом снять с рассмотрения законопроект №7132 о внесении изменений в Закон Украины «О защите общественной морали» и не допустить создания государственного органа цензуры и пропаганды под видом Национальной комиссии по защите общественной морали.

“Мы соглашаемся, что журналисты несут ответственность за каждое свое слово. Однако эта ответственность дает нам моральное право бороться за свои профессиональные и гражданские свободы”, – говорится в заявлении.

18 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона „О внесении изменений в Закон Украины „О защите общественной морали”. За это решение проголосовали 276 из 360 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В то же время ряд политических партий и общественных организаций выступили категорически против этого законопроекта.

В частности, общественное движение «Стоп цензуре!» считает, что в результате его принятия в Украине может появиться чрезвычайно сильный инструмент цензуры.

«Под предлогом защиты общественной морали в законопроекте подаются технологии, по которым можно будет закрыть фактически любое украинское СМИ и он-лайн ресурс, а также ограничить доступ украинских пользователей к зарубежным веб-сайтам», – говорится в заявлении журналистов.

Также «Репортеры без границ» выразили, среди прочего, обеспокоенность по поводу того, что в законопроекте отсутствуют четкие формулировки, и это дает возможность для многочисленных интерпретаций.

“Кто будет решать, что является «пропагандой терроризма и других форм уголовной деятельности»? К сожалению, в соседних с Украиной странах такой параграф используется, чтобы задушить любые формы критики”, - говорится в заявлении этой организации.

Кроме того, фракция «БЮТ-Батькивщина» убеждена, что «за привлекательным названием этого законопроекта скрывается попытка властей создать дополнительный инструмент давления на средства массовой информации и интернет-ресурсы, ограничить свободу слова в стране».