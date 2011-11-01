80% украинцев осуждают супружескую измену

Около 80% украинцев считают недопустимыми сексуальные отношения с человеком своего пола и вождение машины в нетрезвом виде.

Об этом свидетельствуют результаты опроса «Нравственные ориентиры украинцев», проведенного Институтом Горшенина, которые переданы УНИАН.

В частности, опрос показал, что главным носителем моральных ценностей для большинства украинцев - 83,2% - является семья. Более трети респондентов - 37,2% - считают таким институтом церковь, а более четверти - 27,0% – школу и другие учебные заведения. Полагают, что главным носителем моральных ценностей является литература – 24,8%, кинематограф – 22,6%, государство – 21,3%. Ответ «другое» на этот вопрос дали 3,5%, а 2,4% - затруднились ответить на него.

Украинцы считают недопустимыми ни при каких условиях такие мелкие нарушения закона, как вождение машины в нетрезвом виде (80,2%), кража мелких товаров в магазинах и супермаркетах (79,3%), выбрасывание мусора на улице и на природе (76,9%), нарушение правил дорожного движения (60,1%). Такие нарушения как уклонение от уплаты налогов и безбилетный проезд в общественном транспорте осуждают гораздо меньше опрошенных - 45,1% и 35,3% соответственно.

Из нарушений норм поведения, принятых в обществе, граждане Украины наиболее осуждают грубость и нецензурную брань - 64,5%. В то же время, большинство опрошенных считают допустимым сообщение в правоохранительные органы о приятеле или знакомом, который совершил кражу, - 67,3%, а также – присвоение найденных вещей либо денег - 60,8%.

Из нравственных норм украинцы более всего порицают сексуальные отношения с человеком своего пола - 78,1%. Супружескую измену считают недопустимой ни при каких условиях 55,4% респондентов. При этом около трети опрошенных - 35,4% - осуждают аборты, тогда как 64,6% считают это допустимым.

*** Телефонный опрос «Нравственные ориентиры украинцев» проводился Институтом Горшенина с 28 по 30 октября 2011 г. Всего согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.