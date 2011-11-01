В Минздраве начала работу горячая линия по профилактике гриппа

В Министерстве здравоохранения Украины начала работу телефонная «горячая линия – анти грипп» для бесплатного оперативного консультирования граждан о мерах индивидуальной и коллективной профилактики гриппа и ОРВИ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, Министерство здравоохранения Украины инициировало работу «горячей телефонной линии по вопросам гриппа и ОРВИ» с целью проведения консультационной помощи гражданам и санитарно-просветительской работы среди населения.

Позвонив по телефону на «горячую линию – анти грипп», все желающие получат ответы на вопрос: что делать в случае появления первых признаков заболевания; нужно ли делать прививку от гриппа; как и когда проводится вакцинация от гриппа; есть ли другие методы профилактики гриппа и ОРВИ; какие существуют методы лечения этих заболеваний и на другие актуальные вопросы.

В соответствии с утвержденным графиком, ежедневно с 9.00 до 19.00 медики будут отвечать на вопросы граждан.

Телефон «горячей линии»: (044) 425 08 83.