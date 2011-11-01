С сегодняшнего дня разводиться в Украине станет в десять раз дороже

С 1 ноября вступает в силу новый закон "О судебном сборе", который существенно повысит затраты тех, кто обращается в суд.

Об этом сообщает "Комсомольская правда в Украине". Если раньше расходы привязывали к необлагаемому минимуму, который составлял 17 гривен, то в будущем точкой отсчета станет минимальная зарплата на начало года (941 грн.).

Также законом существенно увеличивается минимальный и максимальный пороги судебного сбора. Подорожает с завтрашнего дня и размер сбора при подаче иска в хозяйственных делах - в 14 раз! Изменения коснутся также и тех, кто обращается в суд с неимущественными спорами. Так, к примеру, развестись станет в 10 раз дороже.

- Если перевести на человеческий язык сухие юридические термины, то получается, что за заявление о разводе нужно будет заплатить 92 гривны (раньше 8,5 грн.), - пояснила юрист Марина Коваль.

По ее мнению, в нововведении есть и плюсы, и минусы.

- Люди и банки перестанут ходить в суд по пустякам. Например, банки спишут мелкие задолженности, ведь судиться из-за долга в 200 гривен будет просто невыгодно, - рассказала юрист.

Правда, несколько категорий все же будут освобождены от уплаты судебного сбора. Среди них те, кто подает иски о взыскании зарплаты, восстановлении на работе, по спорам, связанным с выплатой компенсации, возвращением имущества, а также потребители по искам, связанным с нарушением их прав.

Между тем есть в законе и мина замедленного действия. По мнению экспертов, это прописанный в угоду богатым людям пункт о взыскании морального ущерба. Раньше такие дела стоили от 1 до 10% от суммы иска, и многие отказывались платить существенные суммы в виде сбора. Теперь же новый закон устанавливает, что, заплатив 2880 гривен, можно будет предъявить иск на любую, самую баснословную по размерам сумму.