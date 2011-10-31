Для онкобольных в 2012 году не дадут и половины необходимых средств

По статистике, 25% инвалидов в Украине — онкобольные. Ежегодно эту патологию диагностируют у 170 тысяч взрослых и детей. Многих из них можно спасти — если есть средства на лекарства и процедуры, а также соответствующая аппаратура — диагностическая и лечебная.

Бюджет этого года «не замечает» больных детей. В следующем году лучше не станет — выделено всего 47% средств от потребности. Пересадку костного мозга маленьким украинцам делают не только в далеком зарубежье, но и в клиниках России и Беларуси. А Украина до сих пор так и не создала клиники, в которых проводились бы такие операции. Как и не создала цент­ры крови, переливание которой в большинстве случаев приносит пациентам вирусные гепатиты и СПИД.

На реализацию централизованных мероприятий по обеспечению донорства крови и ее компонентов запланировано на 20 млн. грн. меньше, чем в текущем. Увы, на решение этих проблем в бюджете всегда не хватает средств. Как и на оплату лечения украинских граждан за рубежом. В следующем году на это планируется израсходовать 14 млн грн, что, по подсчетам министерских чиновников, составляет 27% от потребности. На лечение детей на Кубе предусмот­рено 5 млн. грн., однако недавно стало известно, что правила будут изменены. Украину, скорее всего, попросят оплачивать стоимость лечения своих граждан, — до сих пор за нас это делала Куба.

В общем, на финансирование госпрограмм и комплексных мероприятий в бюджете-2012 предус­мотрено на 74 млн. грн. больше, чем в нынешнем году. Однако это составляет около 55% от потребности.

news.zn.ua