Кабмин создал Морскую поисково-спасательную службу

Кабинет министров Украины создал Морскую поисково-спасательную службу - единое предприятие, на которое возложены все функции по обеспечению поиска и спасения на море.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, соответствующее решение одобрено постановлением КМУ № 1544 от 20 октября 2011 года.

Как отмечают в ведомстве, до сих пор функции по обеспечению поиска и спасения на море выполнялись различными предприятиями, которые принадлежат к сфере управления Мининфраструктуры. Подобная разветвленность приводила к отсутствию единой политики, достаточных объемов финансирования, невозможности осуществлять качественное управление и обеспечивать эффективное функционирование системы поиска и спасания на море. Таким образом, новосозданная Морская поисково-спасательная служба станет единственным предприятием, на которое возлагаются все функции по обеспечению поиска и спасания на море.

Основная задача службы - организационно-техническое обеспечение устойчивого функционирования и дальнейшего развития национальной системы поиска и спасения в морском поисково-спасательном районе Украины. Площадь последнего составляет около 137 тыс. 258 квадратных километров - это около 1/3 всей площади территории государства.

Служба создается в форме казенного предприятия, будет принадлежать к сфере управления Мининфраструктуры и удерживаться за счет перераспределения поступлений от портовых сборов, в частности, корабельного сбора.

Согласно сообщению, функционирование в Украине Морской поисково-спасательной службы значительно повысит эффективность проведения операций по постоянному несению аварийно-спасательной готовности для оказания помощи людям и объектам, которые потерпели бедствие на море; поиску и спасению людей, оказанию им первой неотложной помощи и эвакуации на берег и пр.

Справка УНИАН. Украина является стороной Международной конвенции о поиске и спасении на море 1979 года, Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года, Соглашения о сотрудничестве причерноморских государств по поиску и спасению на Черном море 1998 года. В соответствии со взятыми на себя международными обязательствами, Украина должна в полном объеме обеспечивать соответствующие меры в своем поисково-спасательном районе.