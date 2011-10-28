Иностранцам запретят усыновлять украинских детей?

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о недопущении усыновления украинских граждан лицами, состоящими в однополых браках», автором которого является народный депутат Юрий КАРМАЗИН (фракция НУ-НС).

Согласно тексту законопроекта, обнародованному на сайте ВР, предлагается дополнить Семейный кодекс Украины новой статьей 125-1 и дополнить содержание статьи 212 положениями, которые будут регламентировать невозможность усыновления и признания отцовства украинских детей лицами, которые являются иностранцами или лицами без гражданства и состоят в однополых браках.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что “в последнее время в Украине встречаются неединичные случаи усыновления украинских детей иностранцами с нетрадиционной сексуальной ориентацией и лицами, состоящими в однополых браках”.

“Деятельность государства, при которой разрешается такой способ усыновления детей, не только не отвечает религиозным, традиционным и моральным принципам украинского общества, но и приводит к попранию их прав, поскольку нарушается естественная среда воспитания и становления ребенка. Следствием таких действий является психическое расстройство ребенка, что влечет за собой антисоциальные процессы в обществе”, говорится в пояснительной записке.