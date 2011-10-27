Нужно реформировать органы власти, что занимаются усыновлением

В Украине давно назрел вопрос реформирования центральных и местных органов исполнительной власти, которые занимаются усыновлением и защитой прав ребенка.

Об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня на Всеукраинском совещании по вопросам защиты прав ребенка, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

Президент отметил, что реорганизация Министерства по делам семьи, молодежи и спорта (в том числе, Госдепартамента по усыновлению и защите прав ребенка) слишком затянулась.

«Неудовлетворительными являются темпы выполнения в этой сфере двух указов главы государства об административной реформе. Промедление с определением центрального органа исполнительной власти по вопросам защиты прав ребенка и семейной политики приводит к накоплению проблем в этой сфере, бездеятельности местной власти», - сказал Президент.

В.ЯНУКОВИЧ обратил внимание на то, что в регионах местами бессистемно ликвидируются службы по делам детей - и вследствие этого не реализуются базовые права юных украинцев.

«Девальвация государственной политики в области обеспечения прав детей является абсолютно недопустимым явлением», - подчеркнул Президент.