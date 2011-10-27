Погода на завтра

В пятницу, 28 октября, в Украине будет малооблачно, без осадков. Ночью и утром в западных областях местами туман, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер юго-восточный, на юге и востоке северо-восточный, 5-10 м/с, в Крыму отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью – 6-1° мороза, на побережье морей - от 2° мороза до 3° тепла; днем - 5-10° тепла, в западных, Одесской областях и Крыму - 8-13° тепла; на Закарпатье ночью - 0-5° тепла, днем - 10-15°.

По Киевской области без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-1° мороза, днем - 5-10° тепла.

В Киеве без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью – 3-1° мороза, днем - 8-10° тепла.