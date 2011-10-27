Украина обязана изменить свое отношение к семье - качество жизни ребенка, его благополучие должны быть в центре внимания государства, в сфере ответственности руководителей местных органов власти.

Как передает корреспондет УНИАН, об этом заявила ответственный секретарь Общественного совета по вопросам защиты прав ребенка, руководитель программ и проектов Благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Дарья КАСЬЯНОВА сегодня на Всеукраинском совещании по вопросам защиты прав ребенка.

Д.КАСЬЯНОВА считает, что без смены отношения к семье и детству невозможно прекратить поток новых детей-сирот, которые при живых родителях живут в детских домах.

«Этот путь прошли и европейские страны, осознав, что изъятие ребенка из семьи приводит к тому, что из стен сиротских учреждений выходят дети, которые создают новые проблемы себе, обществу и тому же государству, которое опять вынуждено искать средства, чтобы спасать уже тех, кого они уже когда-то «спасли». Хочешь помочь ребёнку – помоги его семье! Чем глубже семья упала, тем дороже государству будет ее спасение,» - отметила Д.КАСЬЯНОВА.

Она убеждена, что семья начинает падать потому, что у нее возникли трудности: потеря работы, болезнь. «Это ситуации, которые могут случиться в любой семье, только одна семья сможет с этим справиться, а другая нет. Тут-то должен срабатывать общественно-государственный механизм, когда получив сигналы от соседей, школы, больницы государственная система оказывает семье координационно-диспетчерские услуги,» - сказала Д.КАСЬЯНОВА.

Она убеждена, что здесь необходима помощь общественных организаций, «которые имеют опыт, технологии и ресурсы помощи».

«Только те, настоящие общественные организации, которые заинтересованы помочь, которые сами прошли через беды, у которых серьезная мотивация к реальным изменениям. Общественные организации имеют уникальный опыт, знания и технологии практически во всех сферах системы обеспечения прав ребенка. Первые центры матери и ребенка, социальные общежития были созданы именно общественными организациями,» - считает Д.КАСЬЯНОВА.

По ее словам, защита прав детей нуждается в тесном сотрудничестве власти и общественных организаций. «Без мощного сотрудничества с организациями гражданского общества не удастся обеспечить выполнение прав ребенка в Украине. Социальное партнерство власти и общественных организаций уже доказало свою эффективность, благодаря проекту Фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» «Сиротству – нет!» более 2395 детей уже в семьях. А этот проект реализуется в партнерстве с Минсемьи, службами по делам детей, ВГО Магнолия, украинские СМИ, ФК Шахтер,» - сказала Д.КАСЬЯНОВА.