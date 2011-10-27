Межпозвонковая грыжа со временем усыхает

Ежедневно спина болит у почти пяти миллионов украинцев. Со временем боль перерастает в болезни: остеохондроз, сколиоз или грыжу межпозвонковых дисков. Однако лечиться в поликлиниках люди не хотят. Запуганные рассказами об инвалидности после операций, пациенты идут к ворожеям и знахарям.

— У вас лечение грыж — это бизнес, — говорит Генри Марш, 56 лет, британский нейрохирург. Ежегодно он приезжает в столицу, чтобы поделиться опытом с отечественными медиками. — Ваши врачи всем предлагают операции, не разбираются в истории болезни.

Генри Марш объясняет: большинству — 80% больных — подходит консервативное лечение: таблетки, уколы, массажи. Они расслабляют спину, снимают боль. А грыжа через год-два сама усыхает. Так же, как виноград превращается в изюмину.

— На этом и спекулируют знахари и целители: прикладывают капусту, помет, массажируют. Это вселяет в человека веру в чудо. А в действительности в большинстве случаев грыжа сама исчезает.

Боль должна отдавать в ногу, грыжа шеи — в руку

Сначала пациенту нужно удостовериться, что у него есть грыжа. Стоит сделать томографическ ий снимок. Если диагноз подтвердился, человек должен определиться: может он перетерпеть боль или нет.

— Сразу грыжу не оперируют. Она должна ”созреть”, — объясняет нейрохирург. — В спине боль должна отдавать в ногу, грыжа шеи — в руку. Исключение — нестерпимая боль. Если лекарства не помогают, нужно ложиться под нож. Иначе можно обезуметь от боли.

Второе показание для операции — паралич органов таза и отсутствие мочеиспускания. Такое бывает, когда грыжа пережимает нервные окончания. Процент таких больных — 20%. Поэтому грыжи позвоночника в мире удаляют не часто.

— Да и осложнений у нас гораздо меньше, — замечает врач. — Врачи оперируют микрохирургическими методами (инструменты вводят с помощью тонкой длинной трубочки. На ней есть камера, которая показывает, где расположена грыжа). Поэтому риск повредить соседний орган минимален. Мы четко видим, что и где нужно удалить.

gazeta.ua