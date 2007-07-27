В крови ликвидаторов аварии фосфор не выявлен - Шуфрич

Диагноз «отравление продуктами горения фосфора» ликвидаторам аварии не поставили, потому что в крови ликвидаторов фосфор не выявлен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания сессии Львовского областного совета заявил министр МЧС Нестор ШУФРИЧ.

Он сказал: «Диагноз «отравление продуктами горения фосфора» ликвидаторам аварии не поставили потому, что, как объяснили мне военные медики, в крови ликвидаторов не был выявлен фосфор».

Комментируя заявление Юрия ЛУЦЕНКО, что пожарным якобы предлагали деньги за то, чтобы не ставить такой диагноз, министр сказал так: «Меня это даже обижает. С другой стороны Ю.ЛУЦЕНКО мог бы сам приехать из Греции на место события и убедиться, что опасности нет».

В то же время начальник главного управления здравоохранения Львовской ОГА Игорь ГЕРИЧ заявил корреспонденту УНИАН, что с диагнозом «отравление парами фосфора» из больниц выписаны 99 человек, 14 из которых – дети.

По его информации, на лечении пока остается 81 человек (из них 11 детей), пострадавших в результате аварии.